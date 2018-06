Mann attackiert Piaggio-Fahrer

Besigheim (p). Wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Bietigheim-Bissingen gegen den noch unbekannten Fahrer eines Ford, der am Sonntag gegen 20.15 Uhr in Besigheim unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein