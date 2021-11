Magere Beute bei Einbruch in Imbiss

Kirchheim (p). Einbrecher haben sich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Schnellkochrestaurant in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim verschafft. Erbeutet wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Getränkeflaschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit vier Streifenfahrzeugen verlief negativ. Der entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 zu melden.