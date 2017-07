Ludwigsburg (p). Am Samstag (29. Juli) und am Sonntag (30. Juli) steht das Blühende Barock in Ludwigsburg von 12 bis 18 Uhr wieder ganz im Zeichen der Märchen. Das Gelände der Dauergartenschau wird zum Königreich für Kinder und Erwachsene gleichermaßen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen