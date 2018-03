Männer verhindern Prügelei am Bahnhof

Ludwigsburg (p). Mehrere noch unbekannte Männer haben am Montag gegen 20.20 Uhr eine bevorstehende Auseinandersetzung zwischen vermutlich fünf Personen am Bahnhof in Ludwigsburg verhindert.

Zunächst kam es seitens zweier 18 und 19 Jahre alter Männer, die in Begleitung