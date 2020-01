Luftschadstoffe sind Thema bei der CDU

Drucken Vaihingen (p). Auch im neuen Jahr gibt es wieder monatliche Taizé-Gebete in der katholischen Antonius-Kirche in Vaihingen. Die Gebetsreihe startet am nächsten Sonntag (19. Januar) um 19 Uhr. Christen aller Konfessionen sind zu einem ruhigen Ausklang des... »