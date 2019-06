Literarischer Salon über Puschkin

Ludwigsburg (p). Maria Pletinski lädt am Freitag (28. Juni) um 17 Uhr zum Literarischen Salon in die Stadtbibliothek im Kulturzentrum Ludwigsburg ein. Dieses Mal gibt es einen Vortrag über Alexander Puschkin. Anlass ist der 220. Geburtstag des russischen Literaten. Am selben Tag um 18.45 Uhr sind die Gäste eingeladen, am Geburtstagsempfang anlässlich des 70. Geburtstags von Maria Pletinski teilzunehmen. Geboten wird ein kulturelles Programm mit Musik, Literatur und Kunst. Außerdem gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke.