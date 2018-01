Bietigheim-Bissingen (p). Ein zehnjähriger Junge hat am Montag am Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen eine unangenehme Begegnung mit einem Linienbus gehabt. Das Kind stand gegen 16 Uhr in einer Traube von rund 30 Personen und wartete auf den Bus, teilt die Polizei mit. Mutmaßlich sah der Junge in dem Moment, als der Bus in die Haltestelle einfuhr, in die entgegengesetzte Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Der Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht.