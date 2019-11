Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Angehende Schreiner der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg erweitern die Ausstellung des Hornmoldhauses in Bietigheim-Bissingen durch einen Intarsientisch. Das Hornmoldhaus in Bietigheim-Bissingen, einst Wohnhaus des Bietigheimer Stadtschreibers Sebastian Hornmold, zeigt heute in verschiedenen stadt- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen... »