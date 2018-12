Asperg (p). Einen Liederabend mit dem Titel „Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen?“ gibt es am Sonntag (23. Dezember) um 19 Uhr im Glasperlenspiel in Asperg. Es musizieren Konstantin Krimmel (Bariton), Doriana Tchakarova (Klavier) und Bernhard Epstein (Moderation). In

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen