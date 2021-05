Drucken Markgröningen (p). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Markgröningen ein 13 Jahre altes Mädchen bedrängt hat. Das Kind wartete... »