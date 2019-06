Hemmingen (p). Mit sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften musste die Feuerwehr Hemmingen am Samstag gegen 21.30 Uhr zur Brandbekämpfung ausrücken. In der Heimerdinger Straße war vermutlich wegen eines technischen Defektes im Sicherungskasten eine leer stehende Garage an einem aktuell unbewohnten Haus in Brand geraten. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro.