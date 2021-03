Ludwigsburg (p). Zu einem Kochkurs mit Sylvia Seiler-Budimann lädt die Schiller-VHS im Landkreis Ludwigsburg am Mittwoch (24. März) von 18 bis 19.30 Uhr ein. Bowls sind ein neuer Trend in Asien und in den USA und jetzt auch in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen