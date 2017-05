Laster rammt Auto beim Spurwechsel

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Leichtverletzten und einen Schaden in Höhe von 6000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag gegen 8 Uhr in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Ein 46-Jähriger war in einem Lkw auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er nach rechts wechseln wollte, übersah er vermutlich einen VW, an dessen Steuer ein 38-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Autofahrer leicht verletzt wurde.