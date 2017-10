Bietigheim-Bissingen (p). In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein Dieb an einem verschlossenen Mercedes in der Metterzimmerer Straße in Bietigheim-Bissingen zu schaffen gemacht. Nachdem der Wagen gegen 20 Uhr abgestellt worden war, schlug der Täter ein Loch in die Frontscheibe und öffnete dadurch die Türe. Anschließend durchsuchte er das Fahrzeug, musste sich aber ohne Beute wieder davonmachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.