Frieberg (p). In einem Einkaufsmarkt im Bereich des Marktplatzes in Freiberg-Beihingen hat ein noch unbekannter Täter am Montag zwischen 10.30 und 11.20 Uhr einen Geldbeutel aus einer Handtasche gestohlen. Eine Verkäuferin stellte ihre Handtasche laut Polizei in einer

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen