Lange schwelender Streit eskaliert

Kornwestheim (p). Vermutlich private Differenzen zwischen einem 34 und einem 44 Jahre alten Mann dürften am Montag gegen 16.45 Uhr in der Hermannstraße in Kornwestheim eskaliert sein. Die Männer, die wohl bereits seit mehreren Wochen Streitigkeiten austragen, trafen sich wohl zufällig. Erneut entbrannte ein Streitgespräch. Dieses wurde im weiteren Verlauf so hitzig, dass die beiden Kontrahenten aufeinander losgingen und sich gegenseitig schlugen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.