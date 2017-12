Von Yasmina Hipp und Norbert Kollros

Weihnachten hat am Wochenende nicht nur in Vaihingen und Umgebung seine Schatten vorausgeworfen. Auch in Mühlacker, Ochsenbach und Hohenhaslach wurde in den vergangenen Tagen auf die Adventszeit angestoßen.

Ochsenbach/Mühlacker. Gemeinsam mit dem Sachsenheimer Bürgermeister Horst Fiedler begrüßte der Ochsenbacher