Ludwigsburg (p). Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag in der Ludwigsburger Kirchstraße mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen und einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, entgegen.