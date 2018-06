Kurzschluss löst Feuer im Umspannwerk aus

Ludwigsburg (p). Im Umspannwerk in der Ludwigsburger Reuteallee ist es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr zu einem Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses fing eine Ladestromspule im Außenbereich Feuer. Einige Keramik-Ummantelungen zerbarsten aufgrund der großen Hitze, was zu explosionsartigen Geräuschen führte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Trotzdem kam es im Versorgungsbereich zu mehreren kurzfristigen Stromausfällen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Gebäude bestand nicht.