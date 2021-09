Drucken Markgröningen (p). Palliative-Care Experten kamen zum Austausch und der gemeinsamen Fortbildung an der RKH-Akademie in Markgröningen zusammen. In den verschiedenen Fachvorträgen wurden aktuelle Behandlungskonzepte vorgestellt und diskutiert. Die eingeladenen Palliativexperten arbeiten mit Palliativpatienten in Kliniken, Hospizen, onkologischen... »