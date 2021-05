Maulbronn (sta). „Was denken Sie, welches Bild stammt von einem Künstler aus Ostberlin und welche Arbeit von einem Westberliner?“ So, oder so ähnlich würde Manfred Heinrich gerne seine Besucher der Ausstellung „Träume vom Eigentlichen“ in der Kunstsammlung Heinrich in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen