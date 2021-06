Kühlschrank überhitzt und qualmt

Markgröningen (p). In der Blumenstraße in Markgröningen ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Markgröningen gekommen, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten ausrückte.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts überhitzte ein Kühlschrank, worauf sich dichter Qualm bildete und auch der Rauchmelder aus der betreffenden Wohnung ertönte. Die Bewohnerin schaltete die Stromzufuhr selbst ab. Wie die Polizei berichtete, entstand kein offenes Feuer.