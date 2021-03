Krise als Chance, etwas Neues zu beginnen

Von Stefan Friedrich

Enzkreis. Mit dem „Digital Start-up Evening“ präsentiert das Start-up Ökosystem Nordschwarzwald ein neues Format, das Gründungsinteressierte mit Gründern, Investoren und Unterstützern aus der Region zusammenführen will. Vorgestellt wurde es am vergangenen Freitag bei einem Pressegespräch. Stattfinden wird es am Freitag