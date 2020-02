Kradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Markgröningen (p). Ein Kradfahrer ist am Samstag gegen 14.25 Uhr bei einem Unfall in Markgröningen schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Fahrerin eines Skodas war auf der Großsachsenheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und bog anschließend nach links in die Jahnstraße ab. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß entgegenkommenden 56-jährigen Lenker eines Honda-Kraftrades. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 56-Jährige in der Folge so stark ab, dass er zu Fall kam.