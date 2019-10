Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Die Eislaufsaison in Bietigheim-Bissingen beginnt am Sonntag (27. Oktober) mit dem Publikumslauf von 11 bis 17 Uhr. Die erste Eis-Disco ist am Samstag (2. November) von 18 bis 22 Uhr. Ab dieser Saison gelten für... »