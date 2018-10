Hemmingen (p). Johannes Gaechter und Matthias Fischer spielen heute (6. Oktober) Werke von Brahms, Mozart, Rachmaninow, Chopin und Skrjabin auf zwei Flügeln in den Räumen der Firma Zaiser (Patronatsraße 23) in Hemmingen. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro an der Abendkasse. Reservierungen sind per E-Mail unter info@johannes-gaechter.de möglich.