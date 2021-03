Kollision nach Vorfahrtfehler

Korntal-Münchingen (p). Ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.35 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Lingwiesenstraße in Korntal-Münchingen ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Lastwagenlenker wollte von der Lingwiesenstraße nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen und übersah hierbei mutmaßlich eine 81 Jahre alte VW-Fahrerin, die Vorfahrt hatte.