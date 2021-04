Maulbronn (p). Nachdem der Inzidenzwert im Enzkreis an fünf Tagen in Folge unter 100 gesunken ist, kann das Kloster Maulbronn seit gestern wieder seine Tore öffnen. Besucherinnen und Besucher können die Räume der Klausur in einem freien Rundgang besichtigen. Im

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen