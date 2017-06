Drucken Korntal-Münchingen (p). Ein auf einem Tischgrill verbranntes Steak hat in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Deckerstraße in Korntal-Münchingen geführt. Eine Anwohnerin hatte das Fleisch auf dem Grill vergessen und war... »