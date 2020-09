Kind rennt auf Straße und verursacht Unfall

Ditzingen (p). Eine 43-jährige war am Samstag kurz nach 12 Uhr mit ihrem Smart in der Hohe Straße in Ditzingen-Hirschlanden unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 53 rannte ein circa sieben bis zehn Jahre altes Kind vom Gehweg auf die Fahrbahn. Die Smart-Fahrerin wich nach links aus und beschädigte dabei einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Renault. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Das Kind, das nicht vom Auto erfasst worden war, entfernte sich.