Kastanienbeutelfest abgesagt

Ludwigsburg (p). Der städtische Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse hat coronabedingt das Kastanienbeutelfest in Ludwigsburg abgesagt. Rechtlich kann ohne das Kastanienbeutelfest auch der bereits vom Gemeinderat genehmigte verkaufsoffene Sonntag nicht stattfinden. Geplant war das Innenstadtfest mit Kunst- und Genussmarkt sowie zahlreichen Aktivitäten in den Innenstadtquartieren für den 10. und 11. Oktober. Das Fest ist traditionell verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ludwigsburg.