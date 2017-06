Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Das traditionelle „Jazz im Olymp“ in Bietigheim-Bissingen erfindet sich jedes Jahr neu. Dieses Mal lautet das musikalische Motto: „Swing around the World“. Zahlreiche Gruppen und Interpreten bieten ein Programm verschiedener Musikstile, beliebter Sounds und künstlerischer... »