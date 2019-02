Karambolage auf dem Parkplatz

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Opel Corsa hinterlassen, der am Montag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wilhelmstraße in Bietigheim abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte laut Polizei das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Frontbereich und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, bittet Zeugen, sich zu melden.