Kampfmittelbeseitiger brauchen zwei Versuche

Von Uwe Bögel

Beim zweiten Mal legten Mathias Peterle und sein Kollege vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart noch eine Schippe drauf. Mit 200 Gramm PETN, einem

militärischen Sprengstoff, jagten die Experten die Panzergranate am Samstagnachmittag in Großglattbach in die Luft.

Grossglattbach. Der erste Versuch, die Granate, die ungefähr 60 Gramm Sprengstoff enthält, mittels Sprengung zu entschärfen, brachte um 15.45 Uhr keinen Erfolg. „Das Ding war noch unversehrt. Keiner weiß wieso“, sagte Peterle im Gespräch mit der VKZ. Zehn Minuten später dann die zweite Sprengung im Gerlinde-Beck-Ring im Neubaugebiet am Ortsrand von Großglattbach.

Danach konnte auch die Absperrung in einem Radius von 300 Metern aufgehoben werden. Die Feuerwehr Mühlacker war mit allen Abteilungen und 100 Leuten im Einsatz, um Straßen abzusperren und Menschen zu evakuieren. Nach Angaben von Dieter Werner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, mussten 160 Menschen ihre Häuser verlassen. Als Sammelunterkunft diente die TSV-Halle. Hier brachte auch das DRK gehbehinderte Personen hin.

Der Hauseigentümer im Gerlinde-Beck-Ring hatte die Panzergranate bereits am Freitag bei Gartenarbeiten an seinem Haus gefunden. Er informierte die Polizei, am Samstag um 10.30 Uhr war der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort. Um 12.30 Uhr begannen die Evakuierungsmaßnahmen, die Zufahrtsstraßen wurden von der Feuerwehr gesperrt. Ein Polizeihubschrauber kreiste und inspizierte die Lage von der Luft. Die Kopernikusstraße, die Gallierstraße, der Eulerweg, die Keplerstraße, der Lichtholzweg, der Kapellenweg, die St-Markus-Straße, die Oskar-Schlemmer-Straße, der Gerlinde-Beck-Ring und die Schwarzwaldstraße lagen im gefährdeten Gebiet.

Die scharfe Panzergranate wollten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nicht abtransportieren. „Wir hätten sie zwar im Auto lagern können. Doch ich möchte dann nicht drin sitzen, wenn die Granate doch losgeht“, sagte Peterle. Deshalb lagerten die Sprengspezialisten die Granate um, ließen hinter zwei Erdhügeln in rund 100 Metern Entfernung zum Wohnhaus, wo die Granate gefunden wurde, ein 70 Zentimeter tiefes Loch graben und legten die Munition rein. Mit Material wurde die 8,8 Zentimeter Panzergranate aus deutscher Produktion abgedeckt.

Und bei der zweiten Sprengung um 16 Uhr dann der Erfolg. Zu sehen war nichts mehr. „Da ist alles weg“, so Peterle. Vor allem wegen der Entsicherung wollten die Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kein Risiko eingehen. Vermutet wird, dass es sich bei der Granate, die sich im Erdaushub befand, um ein Einzelstück handelt.