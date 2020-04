Drucken Ludwigsburg (p). In der italienischen Kulturmetropole Florenz wurde am 18. April 1729 Gaetano Apolline Baldassarre Vestris geboren. Er nahm einen kometenhaften Aufstieg in der Welt des Tanzes: Wien, Dresden, Paris. Sein Tanzstil begeisterte das Publikum. Auch Ludwigsburg... »