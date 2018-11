Junger Mann leistet Widerstand

Marbach (p). Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 20 Jahre alten Mann, der am Donnerstagvormittag in der Kernerstraße in Marbach Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat. Die vier Polizisten erlitten dabei leichte Verletzungen. Bereits am Mittwochabend