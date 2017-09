Junger Fahrer ist betrunken unterwegs

Mühlacker (p). Mit über 1,5 Promille hat ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntag um 5.50 Uhr in Mühlacker einen Unfall verursacht. Der junge Mann war auf der Knittlinger Straße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 35 abbiegen. Dabei kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab, fuhr in den Grünstreifen und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Verursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.