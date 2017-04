Junge Radlerinnen stoßen zusammen

Korntal-Münchingen (p). In der Lingwiesenstraße am Ortsausgang von Münchingen ist es am Samstagnachmittag um 16.15 Uhr zu einer Berührung zwischen einer 19-jährigen Rennradfahrerin und einer 14-jährigen Fahrradfahrerin gekommen. Die Rennradfahrerin stürzte dabei. Beide Radfahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam wird durch beide Personen unterschiedlich beschrieben. An einem Fahrrad entstand Schaden durch den Sturz. Zeugen können sich bei dem Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, melden.