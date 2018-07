Junge Generation von Ehrenamtlichen macht das Fest perfekt

Wiernsheim (ef). Mit diesem 43. Straßenfest in Wiernsheim haben die Veranstalter den Nerv wohl aller Besucher getroffen. Hunderte füllten am Samstagabend einladend hergerichtete Plätze, Zelte und Stände in der Ortsmitte beim Marktplatz. Der Sonntag versprach bei dem schönen Sommerwetter noch

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen