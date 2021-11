Junge auf Tretroller wird verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 15.35 Uhr einem 13-jährigen Jungen, welcher auf einem Tretroller unterwegs war, an der Kreuzung der Panoramastraße, der Rosenstraße und der Keplerstraße in Bietigheim-Bissingen