Drucken Pleideslheim (p). Anhaltende Streitigkeiten in einer Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim in der Marbacher Straße haben am Samstag gegen 15.10 Uhr zu einer verletzten Person geführt. Zwei offensichtlich betrunkene 19 und 23 Jahre alte Männer betraten zunächst gegen 13.50... »