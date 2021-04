Gemmrigheim (p). Nach einem Hinweis haben Polizeibeamte am Montag gegen 19.40 Uhr in der Tiefgarage eines Pflegeheims in der Hauptstraße in Gemmrigheim sechs Jugendliche angetroffen. Die Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Haushalten stammten, hielten keine Mindestabstände ein und trugen auch

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen