Drucken Ludwigsburg (p). Zum 1. Dezember passen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für das Residenzschloss Ludwigsburg das Führungsangebot an die Winterzeit an: Von Montag bis Freitag finden täglich zwischen 11 und 16 Uhr an fünf Terminen die... »