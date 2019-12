Von Vera Gergen

Das letzte Kapitel der diesjährigen internationalen Weihnachtsserie ist Amro Haddadin gewidmet, der in direkter Nachbarschaft zu einigen bedeutsamen biblischen Stätten geboren wurde. Der Jordanier, der gerade seine Masterarbeit bei der Dürr AG in Bietigheim absolviert, ist jedoch in vielen Ländern