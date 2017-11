Drucken Anders als in den Beratungsrunden zum Enzkreis-Etat in all den Vorjahren hatten die diesjährigen Etat-Lesungen kaum den Ansatz von Beratungen, geschweige denn eines „Streichkonzerts“. Verwirrungen gab es um einen vermeintlich zu teuren Dienstagen. Enzkreis (os/LE). In der... »