Drucken Pforzheim/Enzkreis (p). Der Pforzheimer Abgeordnete und Stadtrat Hans-Ulrich Rülke steht seit mittlerweile mehr als 20 Jahren ununterbrochen an der Spitze des FDP-Kreisverbands Pforzheim/Enzkreis, meldet der Kreisverband in seiner Mitteilung. Ende Januar 2000 wurde Rülke erstmals in dieses... »