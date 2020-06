Im Vorbeifahren Auto gestreift

Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi beschädigt, der am Freitag zwischen 9 und 10.10 Uhr in der Uhlandstraße in Bietigheim gegenüber dem Krankenhaus-Parkhaus abgestellt war. An der Fahrerseite entstand dadurch ein Streifschaden von rund 3000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 42 / 40 50 entgegen.