Im Sicherungskasten bricht ein Feuer aus

Markgröningen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen ist am Mittwoch gegen 7 Uhr mit drei Fahrzeugen und 21 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Brunnenstraße in Markgröningen ausgerückt. In einem Wohnhaus war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Sicherungskasten ein Feuer entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Eigentümerin des Hauses die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Teppich erstickt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit nicht fest.