Ludwigsburg (p). Die Kinderuni Ludwigsburg ist am Mittwoch (16. August) von 15 bis 16 Uhr im Ludwigsburger Residenzschloss zu Gast. Dort erfahren die Mädchen und Jungen Geheimnisse aus dem Hofleben vor 300 Jahren. In Gruppen studieren sie einen kleinen Tanz ein, lernen das Eulenspiel und die damalige Kleidung kennen und erfahren, was sich hinter den hell erleuchteten Räumen verbirgt. Anmeldungen unter www.kinderuni-ludwigsburg.de.