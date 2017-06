Maulbronn (p). Zur Sonderführung „Ora et labora“ lädt am Sonntag (11. Juni) um 14.30 Uhr die Klosterverwaltung Maulbronn ins Unesco-Weltkulturerbe. Die Referentin Elena Hahn taucht in den Alltag der Zisterziensermönche in Maulbronn und deren durchstrukturiertes Leben bei Gebet und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen